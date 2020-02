Obesità, la Campania in una situazione drammatica: “Il 44% dei bambini è in sovrappeso” (Di sabato 8 febbraio 2020) È allarme Obesità in Campania, con una percentuale di bambini coinvolti che ormai è fuori controllo, a dirlo sono i dati epidemiologici che descrivono ormai un trend in crescita. Per questo l’Ordine dei Medici di Napoli ha scelto di scendere in campo con un’iniziativa concreta, facendo rete con le Istituzioni. Il progetto per una vita più attiva sarà presentato martedì 11 febbraio, alle ore 11, evento al quale sarà presente anche il sindaco Luigi de Magsitris, gli assessori comunali Ciro Borriello, Lucia Francesca Menna e Luigi Felaco, la Uisp Napoli con il Presidente Antonio Mastroianni e L’associazione Medici Diabetologi Italiana con il consigliere nazionale napoletano Ernesto Rossi. Il Comune di Napoli offrirà nell’occasione una panoramica dei parchi gestiti dall’amministrazione con accesso libero e di tutti i luoghi nei quali è possibile svolgere gratuitamente ... meteoweb.eu

Obesità Campania Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Obesità Campania