Morgan contro Bugo: “Senza di me non avrebbe mai fatto Sanremo, per esserci avrebbe venduto madre” (Di sabato 8 febbraio 2020) La squalifica di Morgan e Bugo dal Festival di Sanremo per defezione ha sollevato un polverone che non si è concluso con la fine della quarta serata del Festival. L'ex Bluvertigo ha detto la sua sui motivi che lo hanno spinto a modificare il testo di "Sincero", trasformandolo in un'invettiva contro Bugo. Dal canto suo, Bugo e il suo manager Valerio Soave hanno rivelato diversi retroscena in conferenza stampa. fanpage

trash_italiano : Ciao @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso, vi ho preparato la scaletta: - Talk su Morgan e Bugo con Karina Cascella… - FranAltomare : Facciamo Morgan contro 5 cattivissime sfere e non se ne parla più. #Sanremo2020 - tancredipalmeri : Morgan genio totale. Come Kyrgios. Come Lenny Bruce. Come Angelo Moratti che manda la Primavera a giocare contro la… -