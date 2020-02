Menu cinese a scuola: contro i pregiudizi sul Coronavirus (Di sabato 8 febbraio 2020) Menu cinese a scuola: la mossa contro ogni pregiudizio sul Coronavirus. L’azienda erogante il servizio mensa in Toscana metterà nei piatti dei bambini cibo orientale Al tempo del Coronavirus, che ormai da un paio di mesi sta mettendo in ginocchio la Cina, ma anche il resto del mondo, è importante non isolare a causa di … L'articolo Menu cinese a scuola: contro i pregiudizi sul Coronavirus proviene da www.inews24.it. inews24

