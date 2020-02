LIVE Scozia-Inghilterra 3-3, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: il calcio di punizione di Hastings pareggia i conti! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Progressione micidiale di capitan Hogg che si prende l’ovazione del pubblico di casa e tira fuori i suoi da una situazione non semplice. 51′ Difesa eccezionale dell’Inghilterra sull’azione di sfondamento dei rivali. 49′ Disastro inglese in fase di liberazione, si salva in touche la difesa ospite, occasione importante per gli Scozzesi. 47′ Hastings non sbaglia e regala il pareggio agli scozzesi, 3-3 ora! 46′ Vantaggio per la Scozia che decide di andare per i pali e cercare il pareggio. 44′ Continua la pressione forte dei padroni di casa con gli inglesi arroccati in difesa. 42′ Partenza a razzo della Scozia che si catapulta nei 22 metri avversari! 41′ INIZIA IL SECONDO TEMPO! 41′ Finito il primo tempo, Scozia-Inghilterra 0-3. 39′ Ha provato il drop Ford ... oasport

zazoomblog : LIVE Scozia-Inghilterra Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: sfida tra deluse vittoria obbligata per entrambe -… - zazoomblog : LIVE Irlanda-Scozia 19-12 Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: bonus difensivo per gli ospiti - #Irlanda-Scozia #19-… - zazoomnews : LIVE Irlanda-Scozia 19-12 Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: bonus difensivo per gli ospiti - #Irlanda-Scozia #19-… -