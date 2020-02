LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Valentino Rossi erode il gap dalla vetta e cresce, al comando Miller, soffre Dovizioso (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.12 Andrea Dovizioso è invece soltanto 13°. Ieri il forLIVEse era parso soddisfatto della sua Ducati anche se aveva chiuso all’undicesimo posto, aveva detto che bisognava lavorare sulle gomme e per il momento sembra faccia fatica a ingranare visto il ritardo di sette decimi. A Borgo Panigale è tutto sotto controllo? Non va meglio a Danilo Petrucci che è undicesimo. 07.10 Le Suzuki si confermano ai vertici e fanno capire di poter essere della partita in questo Mondiale: Johan Mir secondo a 9 centesimi, Ale Rins quinto a tre decimi. Le moto di blu “vestite” saranno sicuramente un fattore nell’arco dell’intera stagione. 07.08 Marc Marquez è ancora alle prese col recupero dall’operazione alla spalla destra e ha degli evidenti limiti fisici anche se stamattina ha percorso 333 giri che non sono niente male. ... oasport

