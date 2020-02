LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 69-57, Serie A basket in DIRETTA: comodo vantaggio per i padroni di casa (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-67 Canestro in contropiede per Baldasso! Tornano a contatto i Romani. 71-65 Il libero segnato in precedenza è stato in realtà toccato da Mancinelli, canestro quindi da due punti. 71-64 Arresto e tiro di Baldasso. Grande reazione ospite a inizio ultimo quarto. Timeout Bologna. 71-62 Realizza il libero il ceco. 71-61 Kyzlink va fino in fondo, segna e subisce il fallo di Daniel. 71-59 Pini realizza da sotto. 71-57 Mancinelli a bersaglio col runner mancino. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! Non va il tentativo di Kyzlink e termina il terzo quarto. 69-57 Cinciarini si inventa due punti col giro dorsale e tiro dalla lunetta a battere la sirena dei 24″. 67-57 Gioco da tre punti completato. 66-57 Daniel trova due punti col fallo dopo lo scarico non perfetto di Aradori. Un minuto e mezzo al termine del terzo quarto. 64-57 Dyson vola in campo ... oasport

