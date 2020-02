Inter-Milan, il derby da un miliardo. In campo un quinto del valore di tutta la Serie A (Di sabato 8 febbraio 2020) Inter-Milan non è solo un derby. E’ una partita da un miliardo e 83 milioni, ovvero il valore complessivo delle due rose secondo i dati di Transfermarkt.it, scrive il Corriere della Sera. I giocatori dell’Inter valgono 683 milioni, quelli del Milan 400. Un quinto del valore complessivo dei giocatori di tutta la Serie A. Le due squadre hanno chiaramente obiettivi diversi. L’Inter gareggia per lo scudetto, il Milan cerca disperatamente un posto in Europa. Chi perderà stasera riceverà comunque un danno. “L’Inter parte favorita, c’è poco da girarci intorno. Lo dice il distacco in classifica, un Grand Canyon da 19 punti, ma lo dice anche lo stesso valore della rosa, il capitale umano”. I nerazzurri valgono due terzi del miliardo che sarà in campo stasera. “La prova, una delle tante, del fatto che il progetto di Suning è industrialmente, strategicamente ... ilnapolista

