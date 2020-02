Elvis Presley a Colleferro: l’uomo e il mito (Di sabato 8 febbraio 2020) Elvis Presley a Colleferro: l’uomo e il mito – Una mostra fotografica dal 15 al 22 febbraio e concerto in chiusura Sulla scena dalla metà degli anni Cinquanta, scomparso quarantaduenne nel 1977, è passato alla storia come Re del Rock, un appellativo che tuttavia risulta riduttivo: Presley non trascurava alcun genere musicale, dai gospel che intonava da bambino nella chiesa evangelica di Tupelo, sua città natale, alle ballate, alle canzoni melodiche, alla lirica. A Colleferro dal 15 al 22 febbraio una mostra fotografica celebrerà il mito. Insieme con la sua versatilità nell’affrontare ogni repertorio, sono testimoniate le sue straordinarie doti vocali e interpretative, patrimonio discografico di rilevanza assoluta. Antonella Santovincenzo e Patrizia Tesser offriranno in una originale mostra fotografica di oltre 400 immagini, la maggior parte scattate personalmente nei luoghi in cui ... romadailynews

