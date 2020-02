Derby Inter-Milan, cresce l’attesa: Conte e Pioli pronti a cambiare formazione (Di sabato 8 febbraio 2020) Domani sera San Siro accende le luci per Inter-Milan. Conte pensa a Lukaku unica punta con Eriksen, Pioli valuta il 4-2-3-1. E’ tutto pronto per Inter-Milan, attesissimo Derby del capoluogo meneghino. I nerazzurri cercano la vittoria per mantenere la scia della capolista Juventus mentre i rossoneri puntano a rimanere agganciati al treno Europa. Inter-Milan, Conte con un’unica punta? Antonio Conte è alle prese con un grande dilemma: schierare Alexis Sanchez dall’inizio al fianco di Lukaku o lasciare il belga come unico terminale. Se il tecnico salentino opterà per quest’ultima soluzione, allora Eriksen agirà dietro al possente centravanti, con il cileno pronto a subentrare a gara in corsa. Lautaro Martinez è ancora appiedato dal Giudice Sportivo in virtù della reazione in Inter-Cagliari. A centrocampo troverebbero così spazio Vecino e Barella ai lati ... newsmondo

AntoVitiello : Come da programma #Ibrahimovic ha svolto una parte di allenamento in gruppo e una parte personalizzato, rientro gra… - acmilan : Sono ancora disponibili i biglietti del Secondo Anello Blu per il Derby, destinati ai possessori di Carta Cuore Ros… - fcin1908it : Derby, l'Inter suona la carica con il consueto video: 'Let the show begin' - -