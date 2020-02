Convocati Brescia, l’elenco di Diego Lopez per la sfida con l’Udinese (Di sabato 8 febbraio 2020) Brescia Udinese si avvicina: ecco la lista dei Convocati di mister Diego Lopez per il suo esordio sulla panchina delle Rondinelle Diego Lopez farà il suo esordio alla guida del Brescia nella sfida casalinga contro l’Udinese di Gotti. Ecco l’elenco dei Convocati dell’allenatore per il match di domani. Portieri: Joronen, Alfonso. Difensori: Sabelli, Mateju, Chancellor, Cistana, Martella. Centrocampisti: Tonali, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Mangraviti, Viviani, Bisoli, Dessena, Bjarnason. Attaccanti: Donnarumma, Ayé, Balotelli. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

