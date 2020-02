Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2020: Bolshunov allunga ancora dopo la sprint di Falun (Di sabato 8 febbraio 2020) 295: tanti sono diventati oggi i punti di vantaggio di Alexander Bolshunov nei confronti di Johannes Klaebo in Classifica di Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Il russo allunga, approfittando dell’assenza del norvegese, grazie al terzo posto nella sprint di Falun a tecnica classica di oggi. Potrà fare ulteriore strada nella mass start di domani. Poche variazioni alle sue spalle, mentre quel che varia di più è il ranking sprint. Posto Klaebo sempre al comando, si avvicinano Golberg e Valnes, i due uomini della doppietta di oggi, mentre sale in quinta posizione Federico Pellegrino, inserendosi così nella lotta per le posizioni alte. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2019-2020 1 Bolshunov Alexander RUS 1517 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1222 3 USTIUGOV Sergey RUS 864 4 NISKANEN Iivo FIN 811 5 ROETHE Sjur NOR 784 6 GOLBERG Paal NOR 682 7 KRUEGER Simen Hegstad ... oasport

