Calcio, Atalanta e Sampdoria corsare negli anticipi della Serie A 2020 in casa di Fiorentina e Torino (Di sabato 8 febbraio 2020) Due vittorie esterne nei due anticipi pomeridiani della 23ma giornata della Serie A di Calcio: alle ore 15.00 l’Atalanta passa per 1-2 in casa della Fiorentina, mentre alle ore 18.00, sempre in rimonta, la Sampdoria passa per 1-3 in casa del Torino, trovando tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Nel primo incontro parte meglio l’Atalanta, con Dragowski che disinnesca le conclusioni di Ilicic prima e Castagne poi, ma è la Fiorentina a passare al 32′ con Chiesa che da fuori indovina la conclusione vincente. Parte forte la Dea nella ripresa ed al 49′ è già pareggio, con Zapata, che in area si fa trovare proto su ribattuta ed insacca. A portare i tre punti a Bergamo è infine Malinovsky, che al 72′ con una bella conclusione di prima intenzione gela il portiere avversario. Nella seconda sfida dopo un primo tempo soporifero, la ripresa si accende subito, ... oasport

