Allerta salmonella nel formaggio | richiamato | 13 persone hanno mostrato disturbi

Allerta salmonella nel salame : il Ministero della Salute richiama un lotto [MARCA e DETTAGLI] : Allerta salmonella negli alimenti: il richiamo arriva direttamente dal Ministero della Salute e riguarda un lotto di salame che risulta contaminato. Il prodotto in questione è della marca MACELLERIA PERUCCHETTI GIUSEPPE & C SNC, presente in vari punti vendita italiani, ed è stato richiamato per rischio microbiologico, in quanto è risultato positivo alle analisi per la ricerca di salmonella. Nello specifico, il richiamo riguarda la ...