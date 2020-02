Abbandona moglie e figlia in autostrada, interviene la Polizia (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Nicola la Strada (Ce) – È stata Abbandonata dal marito, insieme alla figlia, in un’area di servizio, trovando l’aiuto di una pattuglia della Polizia Stradale, cui ha denunciato l’incubo vissuto durante la vita coniugale. Protagonista una donna iraniana, soccorsa dalla Polstrada di Napoli nell’area di servizio San Nicola, ubicata sull’A1, nel comune di San Nicola la Strada (Caserta). La donna, 37 anni, era con la figlia di otto anni; entrambe erano state Abbandonate dal marito, anch’egli iraniano, che aveva prima percosso la moglie, per poi scaraventare quest’ultima e la figlia fuori dell’abitacolo. Gli agenti della Sottosezione della Polstrada di Napoli Nord hanno accompagnato mamma e figlia presso i loro uffici, facendosi raccontare quanto accaduto. È così emerso uno spaccato di vita familiare ... anteprima24

