Vede un barattolo di yogurt e lo mangia ma in realtà era vernice (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un uomo di 90 anni, Bobby è sempre stato molto goloso di yogurt e quando ha visto un barattolo pieno non credeva ai suoi occhi e se ne è mangiato metà in pochissimo tempo. Nel barattolo, però, non c’era yogurt ma vernice e il povero nonno non se ne è neppure accorto. La nipote, quando ha capito cosa era accaduto l’ha fermato immediatamente ma il nonno, per tutta risposta le ha detto che, anche se non era yogurt, era anche più buono e sapeva di menta. La nipote gli ha scattato una fotografia che lo ritraeva con le labbra ancora sporche di vernice e l’ha postata in rete. La nipote Alex, ha messo la foto in rete e ha scritto così: «Mio nonno ha mangiato mezzo litro di vernice credendo fosse yogurt» e poi ha aggiunto: «Nonno lo adora, vive per lo yogurt. Mia madre compra almeno 7 litri di vaniglia Danon yogurt a settimana per lui». Per fortuna non c’è stato nessun problema ... baritalianews

