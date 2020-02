Twitter down, il social network non permette di scrivere tweet: problemi in tutto il mondo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Niente tweet. Il social network Twitter ha avuto un problema di funzionamento e molti utenti in tutto il mondo segnalano il fatto di essere impossibilitati a postare, alcuni non riescono nemmeno ad aggiornare il feed. Il down è arrivato anche in Italia e la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Il problema è stato riscontrato infatti anche da molti utenti che stanno seguendo la diretta del Festival di Sanremo. L'articolo Twitter down, il social network non permette di scrivere tweet: problemi in tutto il mondo proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

cleytu : man down no vt rompompompom hahahahahah amo #bbb20 - frankysteers : SIA DANNATO TWITTER CHE VA DOWN - down_inthedumps : RT @chasingthestars: SÌ SÌ SÌ -