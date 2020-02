“Sta mordendo!” Serpente aggredisce una giornalista in tv. Lei nel panico | VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Sta mordendo!” Serpente aggredisce giornalista in tv Disavventura televisiva per la reporter Sarah Cawte, che lavora per il canale televisivo australiano Nine Network. La giornalista ha vissuto un momento di terrore quando il pitone che aveva sulle spalle ha iniziato a mordere il suo microfono. Cawte stava realizzando un servizio sulla sicurezza dei serpenti. Per fortuna la reporter non è rimasta ferita. Leggi anche: Babbuino rapisce un cucciolo di leone in Sudafrica VIDEO tpi

