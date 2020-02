Si muore tutti democristiani, trama trailer e cast del film con Il milanese imbruttito (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mentre su Rai 1 prosegue il Festival di Sanremo 2020 con la quarta serata, Rai 3 propone venerdì 7 febbraio alle 21.20 il film Si muore tutti democristiani. Enrico ha quasi 40 anni e un bimbo in arrivo. Cammina per strada in centro a Milano. Inizia a piovere e d’istinto va verso un venditore ambulante per comprare un ombrellino a 5 euro, quando all’improvviso vede nella vetrina di un negozio un ombrello di quelli veri, grande, da signore, è in sconto al 50% e decide di entrare e comprarlo. Un piccolo gesto, ma carico di significato. Enrico ha appena saputo che alla sua casa di produzione video (che ha fondato insieme ad altri due amici) verrà affidato un lavoro da 150mila euro, la realizzazione di un video emotional sui migranti per una Onlus. Niente di meglio per i 3 amici, molto attenti al sociale con forti ideali etici e politici e che non hanno mai visto così tanti soldi ... tvzap.kataweb

