Servono investimenti sui treni. Ma nessun allarme sulla rete. Parla il professor Colonna, ordinario al Politecnico di Bari: “Quando c’è un problema l’intensità del danno è elevata” (Di venerdì 7 febbraio 2020) professor Pasquale Colonna, alla luce della sua esperienza, dopo che da oltre 40 anni si occupa di trasporti ferroviari, ritiene che l’alta velocità in Italia sia realmente sicura? “Credo che Rfi abbia fatto dei grandi sforzi per portare il livello italiano di sicurezza sempre più in alto, ma possono comunque esserci delle difficoltà per fatti singoli. In pratica c’è sempre l’eccezione che conferma la regola, un singolo elemento che può determinare un sinistro”. La rete è stata realizzata ormai da tempo. A suo avviso è troppo datata e dunque attualmente inadeguata? “In Italia l’alta velocità effettivamente è partita anche prima rispetto ad altre nazioni e i sistemi di controllo vanno tenuti in perfetta efficienza. Abbiamo comunque anche aziende che supportano il settore ferroviario in grado di produrre i migliori sistemi al mondo, tecnologie non ci mancano e non credo ... lanotiziagiornale

