Scherma, Coppa del Mondo 2020: sette spadiste azzurre qualificate al main draw a Barcellona (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si sono da poco conclusi gli assalti di qualificazione al tabellone principale della tappa di Barcellona di Coppa del Mondo di Scherma. Prenderanno parte al main draw sette spadiste azzurre. Oltre alla già qualificata Mara Navarria, infatti, scenderanno in pedana nella giornata di domani Nicol Foietta, Beatrice Cagnin, Federica Isola, Francesca Boscarelli, Giulia Rizzi e Roberta Marzani. Foietta ha conquistato il pass per il tabellone principale grazie al percorso netto ottenuto nella fase a gironi, le altre azzurre sono dovute passare per i match di qualificazione. Cagnin ha superato con un netto 15-10 la tedesca Riedmueller. Boscarelli ha faticato non poco per avere la meglio sull’ungherese Buki (15-13). Rizzi, invece, si è liberata rapidamente della polacca Mroszaczak alla quale ha rifilato un netto 15-6. Nel tabellone di qualificazione anche due derby tutti italiani con Isola ... oasport

