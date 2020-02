Sanremo 2020 | Tiziano Ferro polemizza e raddoppia E Fiorello muto

Sanremo 2020 terza serata - diretta : Achille Lauro e Annalisa con Gli Uomini non cambiano : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della terza serata di Sanremo 2020, dedicata alle cover delle canzoni che hanno in qualche modo fatto la storia del...

Rita Pavone e Amedeo Minghi cantano 1950 a Sanremo 2020 (video) : Rita Pavone e Amedeo Minghi cantano 1950 nella serata dei duetti di Sanremo in diretta giovedì 6 febbraio. Rita Pavone, la cantante torinese già in cara alla kermesse con Niente (Resilienza 74), ha scelto di duettare con lo stesso autore della cover in programma nella terza serata: Amedeo Minghi, infatti, la affianca sul palco. Amedeo Minghi partecipò al Festival di Sanremo 1983 con un 1950, un brano scritto da lui insieme al compositore ...

Sanremo 2020 - Mika : «Perdoniamo l’amore - anche quando se ne va» : Sanremo 2020: MikaSanremo 2020: MikaSanremo 2020: MikaSanremo 2020: MikaSanremo 2020: MikaSanremo 2020: MikaSanremo 2020: MikaSanremo 2020: Mika«quando ho imparato l’italiano sapevo solo dire “ciao”, “ti amo”, grazie” e “nel blu dipinto di blu”. Ho preso un sacco di lezioni per cercare di capire l’Italia, ma la verità è che più la conosci e meno la capisci». A parlare è Mika, l’artista ...

Sanremo 2020 - Leo Gassman si racconta : “Vi svelo com’è mio papà” : Il suo cognome non lascia spazio al dubbio, ma lui ha voglia di farsi conoscere per la sua musica e la sua arte. Non nasconde l’emozione e l’entusiasmo di essere arrivato a Sanremo 2020. Leo Gassman in conferenza stampa ha raccontato qualcosa in più su di sé e la sua carriera. Sanremo 2020, Leo Gassman si racconta “Sono onorato di far parte della mia famiglia, ma il mio è un percorso diverso. Sto cercando di costruire con ...

Terza serata Sanremo 2020 diretta - Tosca emoziona e convince con Piazza Grande : Dopo il Grande successo, certificato dai dati di ascolto, delle prime due giornate in quel del Teatro Ariston, ecco che dalle 20.45 prenderà il via la Terza serata Sanremo 2020. E sarà la volta dei duetti e delle cover, con ospiti che si alterneranno e canteranno insieme ai cantanti in gara in questa 70esima edizione del Festival. E tra le performance più attese c’è quella di Elettra Lamborghini che canterà insieme a Myss Keta ‘Non ...

Il tango incerto di Georgina Rodriguez a Sanremo 2020 - “Era la prima volta” ma danza fin da piccola : La prima volta di Georgina Rodriguez sul palco di Sanremo 2020 coincide con il primo tango mai ballato dalla compagna di Cristiano Ronaldo. “Era la prima volta, non lo avevo mai ballato” ha detto la modella che ha studiato danza in da quando era giovanissima. Ma il tango no, non ha convinto il pubblico dell’Ariston.Continua a leggere

Sanremo 2020 - Fiorello offeso da Tiziano Ferro avrebbe minacciato di andarsene : Al giro di boa del Festival di Sanremo 2020 sembra che le cose si stiano complicando. Nelle ultime ore, Tiziano Ferro si è dovuto scusare con Amadeus e Fiorello per un tweet provocatorio, nel quale chiedeva al direttore artistico di tagliare corto, visti i tempi lunghi della seconda puntata: "È l'una Amadeus. Possiamo fare qualcosa domani? Grazie. Hashtag #FiorelloStatteZitto…scherzo". Il Corriere della sera riporta che Rosario Fiorello non ...

Tosca canta Piazza Grande di Lucio Dalla a Sanremo 2020 (video) : Tosca canta Piazza Grande di Lucio Dalla insieme a Silvia Perez Cruz durante la serata delle cover di Sanremo 2020. Tosca e Silvia Perez Cruz con Piazza Grande Nella serata delle cover del Festival, giovedì 6 febbraio, la cantante romana sceglie di esibirsi insieme a Silvia Perez Cruz, cantante spagnola, per cantare una delle canzoni che ha fatto la storia della musica italiana. Tosca è in gara al Festival di Sanremo con il brano Ho ...

Sanremo 2020 - le pagelle della terza serata : le cover da salvare? Pochissime : Michele Zarrillo e Fausto Leali cantano “Deborah”. Zarrillo sembra ringiovanire, sera dopo sera: prova perfino a ballare. Eppure ieri ha cantato a notte fonda e stasera gli tocca iniziare. Sarà stato ad aspettare dietro le quinte? Dicci come fai Michele che noi con tre ore di sonno siamo a un passo dallo svenimento. Junior Cally e i Viito. La parte rap su Vado al Massimo, che dire? Pure se fossero le migliori barre del mondo ...

Festival di Sanremo 2020 - la diretta della terza serata. Georgina Rodriguez balla un tango sensualissimo e poi bacia Cristiano Ronaldo – FOTO e VIDEO : Ci risiamo. Stavolta per il terzo atto del Festival di Sanremo 2020: è la serata dei duetti. Non con i loro brani inediti, ma con le cover di brani storici della storia del Festival. La fine della puntata, da scaletta, è fissata per le 2.03. Sarà una lunghissima serata. Alla guida, con Amadeus, ci sono la star albanese Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, con Cristiano Ronaldo seduto in prima fila che la guarda ammirato. In ...

Sanremo 2020 - classifica Big terza serata : Ogni serata di Sanremo 2020 ha la sua classifica. Nelle prime due, quelle di martedì 4 e mercoledì 5, in campo c'è soltanto la Giuria Demoscopica (300 persone) che vota per le 24 canzoni dei Big in gara.prosegui la letturaSanremo 2020, classifica Big terza serata pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2020 00:35.

Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 convince tutti : la richiesta ad Amadeus : La conduttrice albanese Alketa Vejsiu piace al pubblico di Sanremo 2020 Ottimo esordio per Alketa Vejsiu al Festival di Sanremo 2020. L’arrivo della conduttrice albanese ha messo d’accordo tutti. La 36enne è stata apprezzata per il modo in cui ha parlato perfettamente italiano, per la scioltezza sul palco e per la sintonia che ha saputo […] L'articolo Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 convince tutti: la richiesta ad Amadeus proviene ...

Elodie canta Adesso tu a Sanremo 2020 : Ramazzotti approva : Elodie al Festival di Sanremo 2020 con Adesso tu di Eros Ramazzotti durante la terza puntata: la reazione del cantante Per la terza puntata del Festival di Sanremo 2020, Elodie sceglie di salire sul palco dell’Ariston con Adesso tu di Eros Ramazzotti, accompagnata da Aeham Ahmad. La canzone è stata presentata su quel palco nell’anno […] L'articolo Elodie canta Adesso tu a Sanremo 2020: Ramazzotti approva proviene da Gossip e Tv.