Sanremo 2020, la scaletta della quarta serata (Di venerdì 7 febbraio 2020) (foto: Getty Images) Dopo una terza serata fiume, conclusasi dopo le 2:00 di notte e che ha visto il trionfo di Tosca grazie alla sua cover di Piazza grande cantata con la spagnola Silvia Perez Cruz, Sanremo 2020 continua con la sua penultima puntata. A guidare l’appuntamento di venerdì 7 febbraio sarà sempre Amadeus; a fianco del conduttore, oltre a Fiorello e Tiziano Ferro (nonostante le tensioni fra i due), ci saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi al centro delle polemiche pre-festival. Per quanto riguarda gli ospiti ci saranno Gianna Nannini e Tony Renis, ma anche le esibizioni di giovani artisti come Ghali e Dua Lipa. Nel corso della quarta serata si assisterà alla finale fra le Nuove proposte, con gli scontri finali organizzati fra i giovani rimasti in gara, ovvero Leo Gassman che sfiderà Fasma e Tecla che se la vedrà con Marco ... wired

