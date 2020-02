Sanremo 2020, Fiorello contro Tiziano Ferro: «Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fiorello (Ufficio Stampa RAI) Nessuna pace fatta, clima idilliaco dell’inizio ormai perso definitivamente (qualunque cosa dica Amadeus). Il Festival di Sanremo 2020 sembra ormai compromesso dalla querelle con protagonisti Tiziano Ferro e Fiorello (qui maggiori dettagli), con quest’ultimo che, per difendersi, ha rincarato la dose, spostando il centro del discorso dallo spettacolo al cyber bullismo. Fiorello accusa Tiziano Ferro in un’intervista a Selvaggia Lucarelli In un’intervista che Fiorello ha appena rilasciato a Selvaggia Lucarelli per TPI, lo showman ha spiegato che quanto avvenuto lo ha molto colpito perchè, dopo essere stato pubblicamente accusato di lungaggine da parte di Ferro – che ha lanciato l’hashtag #Fiorellostattezitto – su di lui si sono riversati numerosi haters, che lo hanno accusato, offeso e turbato, augurandogli anche la ... davidemaggio

