San Basilio: rinvenute armi e droga all’interno baracche abusive (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – A seguito dei controlli finalizzati al contrasto della detenzione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, nel territorio del quartiere di San Basilio, nel pomeriggio del 5 febbraio scorso, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di zona, diretto da Agnese Cedrone, con l’ausilio del cane antidroga Condor, hanno ispezionato l’area verde periurbana all’altezza di via Montegiorgio, caratterizzata dalla presenza di orti e manufatti in lamiera abusivi. All’interno di una di queste baracche abusive, accuratamente chiusa con catena e lucchetto, sono state rinvenute 2 pistole a tamburo, ognuna rifornita di proiettili integri, 3 fucili, 1 balestra di precisione con due punte di freccia e numeroso munizionamento, per un totale di 52 proiettili di vario tipo. I poliziotti, hanno inoltre rinvenuto, 4 panetti e mezzo, pari a 442,5 grammi, di ... romadailynews

CinqueNews : SAN BASILIO, RINVENUTI E SEQUESTRATI DALLA POLIZIA DI STATO DROGA, ARMI E MUNIZIONI - CorriereCitta : Maxi operazione con cani antidroga a San Basilio: sequestrate armi, munizioni e droghe (VIDEO)… - romadailynews : San Basilio: rinvenute #armi e #droga all’interno baracche abusive: Roma – A seguito dei… -