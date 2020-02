Repubblica: rientro graduale per Chiellini, inizierà con qualche minuto con la Spal (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giorgio Chiellini è intenzionato a rientrare presto. Il 22 febbraio, per Spal-Juventus. E se proprio non dovesse farcela, allora il 1 marzo, contro l’Inter. Lo scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. E’ dal 30 agosto 2019, giorno dell’infortunio in allenamento, anzi, dal 3 settembre, giorno in cui si è operato, che Chiellini non lavora ad altro che a tornare in campo. “Ore e ore ogni giorno, senza saltarne uno. Fisioterapia a casa, al centro d’allenamento e poi di nuovo a casa, seguito da uno staff tutto per lui (c’era anche un autista) che ha dimenticato riposi e scambiato turni pur di non far mancare un solo passo di questa lunga rieducazione”. Da qualche giorno, il capitano è tornato ad allenarsi con la squadra e da una prima valutazione le sensazioni sono positive. “Manca ancora qualcosa a livello di allunghi, ma la tenuta è già quella ... ilnapolista

