Morta la donna più anziana del mondo: aveva 123 anni e viveva in Perù (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nelle scorse ore è venuta a mancare Andrea Gutierrez Cahuana, la donna più anziana del mondo. Al momento non si conosce la causa del decesso. Nel maggio del 2019, Andrea Gutierrez Cahuana è diventata la donna più anziana del Perù ed una delle più anziane del mondo spegnendo 123 candeline. Pochi giorni fa la donna … L'articolo Morta la donna più anziana del mondo: aveva 123 anni e viveva in Perù NewNotizie.it. newnotizie

