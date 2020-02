Miriana Trevisan choc: «Mia nonna di 100 anni aggredita e derubata in casa» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Miriana Trevisan è infuriata. Come spesso accade negli ultimi tempi dei malviventi con l’inganno sono entrati a casa della nonna, 100 anni, e hanno messo a soqquadro la casa. Un episodio spiacevole per fortuna senza conseguenza gravi. Qualcuno le ha citofonata e lei si è affacciata al balcone, trovando una signora elegante: “Si è presentata come una fisioterapista che abitava nel condominio – ha raccontato a “Nuovo” – chiedendole la cortesia di farla entrare. Lei le ha aperto il portone. Questa persona ha raggiunto il suo appartamento e l’ha convinta ad aprirle anche la porta di casa. Poi, continuando a parlarle, l’ha presa per le spalle – per fortuna senza farle male – spingendola lentamente all’Interno dell’appartamento. Intanto sono entrati due uomini”. La nonna si è accorta dopo dell’accaduto: “Rimasta sola, nonna ha chiamato al ... newscronaca.myblog

