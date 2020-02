Meredith Kercher, morto il padre dopo un tentativo di rapina: aveva fratture multiple (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ancora una tragedia nella famiglia di Meredith Kercher: il padre della studentessa uccisa a Perugia nel 2007 è morto nelle scorse ore per le conseguenze di un sospetto scippo subito a Londra tre settimane fa. John Kercher, 77 anni, si è spento in ospedale, come riporta il Sun. dopo l’episodio aveva ripreso conoscenza, ma non era stato in grado di ricordare cosa fosse successo. La polizia ritiene fosse stato vittima d’un tentativo di rapina nel quartiere di Croydon, a sud di Londra, durante il quale era stato trascinato sull’asfalto riportando diverse fratture: ritrovato con una gamba e un braccio rotti, sul momento non riusciva a ricordare nulla di quello che gli era successo. Pare che sia stato travolto da un’auto pirata. Le circostanze della sua morte sono ancora da chiarire. L'articolo Meredith Kercher, morto il padre dopo un tentativo di rapina: aveva fratture ... ilfattoquotidiano

