Londra, è morto il papà di Meredith Kercher. Trovato in strada con ferite multiple (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’uomo, 77 anni, padre della studentessa inglese uccisa nel 2007 a Perugia, era stato Trovato tre settimane fa in una strada a sud delle City. La polizia sospetta sia stato vittima di un tentativo di rapina lastampa

