La vociferata remaster della trilogia originale di Mass Effect è già qui, grazie ai modder - articolo (Di venerdì 7 febbraio 2020) "Rimanete in attesa per l'atterraggio", annuncia il Capitano David Anderson mentre l'iconica nave spaziale si avvicina al Dock 422 della Cittadella. Poco dopo, la magnificenza dell'epicentro della galassia ci colpisce come un possente martello: l'empireo splendore delle sue strutture rappresenta il culmine della civilizzazione tra le stelle del cosmo. Eppure, c'è un enorme problema che ha piagato questa straordinaria cutscene nel corso dello scorso decennio: sarebbe invecchiata come un buon vino, se solo a quello stesso vino non fosse stato rimosso il tappo, prima di conservarlo.Fortunatamente, però, c'è una soluzione. Dopo che il tanto discusso finale di Mass Effect 3 ha aperto una profonda spaccatura nella fanbase della serie, un gruppo di fan ha unito le proprie forze per riscrivere il divisivo epilogo del gioco. In quell'occasione, è nata la Mass Effect Modding Community, creata da ... eurogamer

