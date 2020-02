Isis, 15enne inglese partita per la Siria perde in tribunale: voleva riottenere la cittadinanza britannica (Di venerdì 7 febbraio 2020) Era partita insieme a due coetanee nel 2015 per raggiungere la Siria, via Turchia, e unirsi allo Stato islamico: le ultime immagini di Shamima Begum in Europa risalgono proprio al check in a Gatwick. Le due amiche che erano con lei, Kadiza Sultana e Amira Abase, sono state uccise dai raid aerei, ma lei è viva. Vuole tornare a casa e riottenere la cittadinanza britannica che le è stata revocata l’anno scorso, ma il tribunale britannico gliel’ha negata. Il ricorso della giovane ‘sposa di Allah’, che ora ha 20 anni e che nel 2019 è stata ritrovata dai media in un campo profughi Siriano, è stato bocciato dalla Special Immigration Appeals Commission, corte “semi segreta”, come la definisce la Bbc, che si riunisce a porte chiuse e che ha riconosciuto come legittimo il provvedimento di revoca della cittadinanza del Regno Unito adottato mesi fa dall’allora ... ilfattoquotidiano

