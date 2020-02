Instagram: con quali account interagisci di più e con quali di meno? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Con quali account Instagram interagisci di più? E con quali invece di meno o, addirittura, hai completamente dimenticato di seguire?Ora il social per immagini di proprietà di Facebook permette di verificare con quali account interagiamo maggiormente e di ordinare quelli seguiti in base alla data di inizio, da quelli più recenti o meno recenti.Come parte della sua nuova funzione Categorie, Instagram ora può ordinare gli account che un utente segue in base a quelli con cui ha interagito negli ultimi 90 giorni.Instagram lancia le categorieAnche se gli utenti del social più amato degli ultimi tempi richiedono a gran voce l’ordinamento cronologico del feed, la società di Menlo Park preferisce introdurre le categorie sotto le quali si possono trovare gli utenti con cui ha avuto maggiore o minore interazione degli ultimi tre mesi.Want to see which Instagram accounts show up in your feed ... pantareinews

