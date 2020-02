Infortunio Demiral, prosegue il recupero del difensore bianconero (Di venerdì 7 febbraio 2020) Infortunio Demiral, prosegue il lavoro di recupero del difensore bianconero. Tramite il proprio profilo ha condiviso una story mentre lavora per tornare in campo Nell’era social anche i progressi sul recupero dei giocatori sono affidati ai propri profili personali. Il difensore della Juventus Merih Demiral sta lavorando per poter recuperare al meglio dall’operazione al ginocchio dopo l’Infortunio subito contro la Roma. All’interno delle sue Instagram Stories il calciatore ha postato il video mentre si allena all’interno della piscina per poter recuperare il prima possibile. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FilippoFibbia : Svincolerò Demiral e Zappacosta per infortunio. Tengo Hernandez, Lyanco e Bonifazi. Chi lascio libero tra Muldur,… - MZhichie : RT @tuttosport: #Juve, #Demiral alla #Continassa: sta recuperando dall'infortunio ?? - fogliachevola : RT @tuttosport: #Juve, #Demiral alla #Continassa: sta recuperando dall'infortunio ?? -