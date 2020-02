Frecciarossa deragliato, procuratore: “Scambio fuori posizione, ipotesi errore umano” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Frecciarossa deragliato, procuratore: “ipotesi errore umano” Gli investigatori della Polfer sono al lavoro per individuare le cause che ieri hanno portato al deragliato del treno Frecciarossa 9595 diretto a Salerno e partito da Milano centrale. L’incidente, avvenuto alle 5.35 del 6 febbraio è costato la vita ai due macchinisti del treno. Le indagini si stanno concentrando su uno scambio collocato al chilometro 166,771, a circa 300 metri dal luogo dell’impatto. Stando a quanto trapelato da fonti investigative, lo scambio “sospetto” è stato trovato in una posizione “errata” rispetto a quella in cui avrebbe dovuto essere: sembra che fosse aperto, anziché essere chiuso. Il treno è “deragliato all’altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era”, ha confermato giovedì pomeriggio in conferenza stampa il ... tpi

