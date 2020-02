Fiorello fa mea culpa: “Su Lukaku mi sbagliavo, sta facendo cose eccezionali con l’Inter” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fiorello, che in questi giorni è il grande protagonista del Festival di Sanremo, è un grande tifoso dell'Inter e in un'intervista ha detto di essersi ricreduto su Lukaku: "Devo fare mea culpa, quando l’Inter prese Lukaku fui tra quelli che storsero il naso, dicevo no, no, Lukaku no! A volte bisogna riconoscere gli errori, Lukaku sta facendo cose incredibili". fanpage

