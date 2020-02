Felipe Melo: «Interista fin ba bambino. Voglio la vittoria» (Di sabato 8 febbraio 2020) Felipe Melo ha parlato dell’atteso derby tra Inter e Milan: «Nerazzurro da bambino, mi aspetto la vittoria» Felipe Melo ha parlato in vista del derby milanese di domenica prossima: «L’Inter sta andando molto bene, adesso ha giocatori veramente importanti, dei campioni. L’anno scorso avevo consigliato di prendere Lukaku e ora infatti sta andando alla grande: è lui l’arma di questa squadra». «Il derby? Ricordo che fu la mia prima partita in nerazzurro e che vincemmo con un gol di Guarin. Entrai subito nel cuore dei tifosi nerazzurri, fu molto importante per me. D’altronde lo sanno tutti che sono Interista fin da piccolo. Da questo derby mi aspetto solo una cosa: la vittoria», ha concluso il brasiliano ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

