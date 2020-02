Federico Rossi: "Ho fatto un intervento alla lingua" - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ludovica Marchese Federico Rossi svela il motivo che lo ha portato, nell’ultimo periodo, ad allontanarsi da Paola Di Benedetto: fortunatamente nessuna crisi all’orizzonte ma solo un intervento chirurgico con conseguente convalescenza Da ormai qualche tempo circolavano alcune voci per cui tra Paola Di Benedetto, chiusa nella casa del Grande Fratello Vip, e il cantante Federico Rossi, le cose non stessero andando molto bene. Infatti, nonostante lei si confidasse spesso con le coinquiline della casa anche riguardo la sua storia d’amore ed avvertisse la mancanza del compagno, il giovane sembrava non avere alcuna intenzione di fare una sorpresa alla sua fidanzata. Ed è proprio perché la coppia ha già vissuto una crisi con un tradimento che queste distanze tra loro fanno pensare male, al punto che lo stesso settimanale Chi aveva riportato la notizia che Federico si fosse rifiutato ... ilgiornale

zazoomblog : Paola Di Benedetto ammette di essere stata tradita da Federico Rossi: la confessione al GF Vip - #Paola #Benedetto… - settefani : Federico Rossi sicuramente lunedì entra in casa #gfvip - KontroKulturaa : GF Vip: Paola Di Benedetto racconta com'è nata la sua storia con Federico Rossi e che cosa hanno intenzione di fare… -