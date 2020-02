Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Michael Waldron nuovo sceneggiatore (Di sabato 8 febbraio 2020) Lo sceneggiatore Michael Waldron, già autore di Rick and Morty, firmerà lo script di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange in the Mutiverse of Madness avrà un nuovo sceneggiatore dopo l'annuncio che alla regia potrebbe arrivare Sam Raimi: Michael Waldron, già autore di Rick and Morty. Il rapporto tra Marvel e l'autore non è una novità: attualmente Waldron è showrunner e creatore di Loki, la serie per Disney+ che avrà come protagonista l'attore Tom Hiddleston, nel ruolo del fratello di Thor. La prima sceneggiatura di Doctor Strange 2 era stata scritta da Jac Schaeffer, anche lui coinvolto negli show prodottti per la piattaforma di streaming, essendo showrunner di WandaVision. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, inoltre, sarà ... movieplayer

Doctor Strange : Sam Raimi aveva citato l'eroe Marvel in Spider-Man 2 : Il regista Sam Raimi potrebbe essere il regista del sequel di Doctor Strange e in Spider-Man 2 c'era un riferimento al l'eroe Marvel . Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe avere alla regia Sam Raimi e i fan della Marvel hanno reso virale un video tratto da Spider-Man 2 in cui si nomina proprio il personaggio interpretato dall'attore Benedict Cumberbatch. Nel film con protagonista Tobey Maguire, nell'ormai lontano 2002, c'è una ...

Doctor Strange 2 | Rachel McAdams non tornerà nel sequel : La notizia di oggi è che i Marvel Studios vorrebbero Sam Raimi alla regia di Doctor Strange In The Multiverse of Madness. Il film è il secondo cinecomic standalone sul personaggio Ad interpretare il protagonista, come sempre, tornerà Benedict Cumberbatch, che abbiamo già visto anche sia in Avengers: Infinity War che in Endgame. Ma le […] L'articolo Doctor Strange 2 | Rachel McAdams non tornerà nel sequel proviene da www.meteoweek.com.

Doctor Strange | il regista del sequel potrebbe essere Sam Raimi : Arriva come un fulmine a ciel sereno una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato di leggere: il leggendario regista Sam Raimi , a cui si deve la prima trilogia cinematografica di Spider-Man con Tobey Maguire, è in trattative (pare molto avanzate) per dirigere Doctor Strange 2. Chi lo avrebbe mai detto: Sam Raimi , storico regista […] L'articolo Doctor Strange | il regista del sequel potrebbe essere Sam Raimi proviene da ...

Doctor Strange 2 : Sam Raimi potrebbe dirigere il film : Doctor Strange In The Multiverse of Madness potrebbe aver trovato un nuovo regista: Sam Raimi sarebbe attualmente in trattative per dirigere la nuova pellicola. Scott Derrickson, che ha diretto il primo capitolo, avrebbe dovuto guidare anche questo sequel. Lo scorso gennaio, a causa di divergenze creative, il noto regista ha deciso di abbandonare il ruolo. Sam Raimi potrebbe rivelarsi una scelta vincente per diversi motivi. Il regista ...

Doctor Strange 2 : Captain America tornerà nel nuovo film Marvel? : Con il multiverso, in Doctor Strange 2 potrebbe ritornare uno degli Avengers più amati dai fan, ovvero Captain America , con un cameo nell'atteso sequel con Benedict Cumberbatch. Il sequel di Doctor Strange sta per arrivare, dopo l'abbandono di Scott Derrickson alla regia, e a quanto pare da alcuni rumors il multiverso potrebbe riportare sul grande schermo Captain America , dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Il nuovo film con Benedict ...

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Rachel McAdams non tornerà : Doctor Strange in the Multiverse of Madness non vedrà Rachel McAdams di nuovo nei panni di Christine Palmer, l'attrice non farà parte del sequel. Rachel McAdams non tornerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness : il sequel di Doctor Strange dovrà fare a meno della sua protagonista femminile. Dopo la notizia del possibile arrivo di Sam Raimi dietro la macchina da presa, ecco una rivelazione che scontenterà i fan del cinecomic Marvel. In ...

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Sam Raimi alla regia? : Il regista Sam Raimi sta affrontando le trattative con i Marvel Studios necessarie prima di accettare la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness . Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe avere come regista Sam Raimi : la Marvel sembra infatti stia trattando con il regista per affidargli il compito di realizzare il sequel con star Benedict Cumberbatch, dopo l'addio al progetto di Scott Derrickson. Marvel Studios avevano ...

Doctor Strange 2 : la sinossi conferma la Gemma del Tempo e il ritorno di Rachel McAdams : Doctor Strange 2: la sinossi conferma la Gemma del Tempo e il ritorno di Rachel McAdams Una nuova sinossi diffusa da Production Weekly ha conferma to alcune anticipazioni su Doctor Strange 2 circolate nei giorni scorsi che riguardano la presenza della Gemma del Tempo nel plot e il ritorno del personaggio di Rachel McAdams . Nonostante l'abbandono del regista Scott Derrickson, lo sviluppo di Doctor Strange in the Multiverse of Madness prosegue ...

Doctor Strange in The Multiverse of Madness : nel film ricomparirà la Gemma del Tempo? : In Doctor Strange in The Multiverse of Madness , la Gemma del Tempo potrebbe assumere un ruolo molto importante. Doctor Strange in The Multiverse of Madness potrebbe vedere la ricomparsa della Gemma del Tempo, elemento fondamentale per la figura dell'eroe Marvel Stephen Strange . Secondo un post rilevato online, relativo a una casting call di Doctor Strange in the Multiverse of Madness apparsa su Backstage, pare che la Gemma del Tempo, che fa ...

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : due registi horror nella shortlist Marvel? : Marvel avrebbe stilato una shortlist di registi per rimpiazzare Scott Derrickson, tra i preferiti per Doctor Strange in the Multiverse of Madness ci sarebbero due cineasti horror . nella shortlist stilata da Marvel per rimpiazzare Scott Derrickson alla guida di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ci sarebbero due registi horror . L'uscita di scena di Derrickson dal sequel di Doctor Strange avrebbe costretto Marvel a correre rapidamente ai ...

Doctor Strange 2 - lo sceneggiatore scherza : "Io e Scott Derrickson lasciamo Marvel per fare Cats 2" : Dopo l'uscita di scena di Scott Derrickson da Doctor Strange 2, lo sceneggiatore del film scherza svelando su Twitter di aver lasciato Marvel per realizzare Cats 2. Mentre i fan Marvel si stanno ancora riprendendo dalla notizia della rottura dello studio con il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo sceneggiatore scherza sul dramma affermando che lui e Scott Derrickson hanno lasciato Marvel per fare Cats 2. Poche ore fa è ...

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Scott Derrickson abbandona la regia : Il regista Scott Derrickson ha abbandona to la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per differenze creative. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha perso il suo regista: Scott Derrickson ha infatti rinunciato al progetto che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La Marvel ha annunciato con un comunicato ufficiale: "Marvel Studios e Scott Derrickson hanno preso strade separate in modo amichevole per quanto ...

WandaVision : Doctor Strange apparirà nella serie Disney+? : Benedict Cumberbatch ricambierà la visita di Elizabeth Olsen comparendo nei panni del Doctor Strange nella serie Disney+ WandaVision e? Un nuovo rumor sulla serie Disney+ WandaVision indica che il Doctor Strange in persona potrebbe fare la sua comparsa in uno degli episodi finali dello show. Solo poche ore fa abbiamo appreso che WandaVision è stato anticipato dal 2021 al 2020 e ora apprendiamo che uno dei personaggi più amati dell'MCU farà la sua ...

Doctor Strange in the Multiverse of Madness non sarà un film horror : Kevin Feige, a capo della Marvel, ha voluto chiarire che Doctor Strange in the Multiverse of Madness non sarà un film horror . Doctor Strange in the Multiverse of Madness riporterà sul grande schermo l'eroico personaggio e ora Kevin Feige ha parlato dell'atmosfera che contraddistinguerà il progetto, a quanto pare non un horror . Il sequel con protagonista il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch è stato annunciato ufficialmente durante ...

Doctor Strange 2 : Marvel introdurrà un personaggio che ha sempre voluto usare : Nel secondo capitolo di Doctor Strange apparirà un personaggio che Marvel ha sempre voluto utilizzare nel suo universo cinematografico, ma Kevin Feige non ha rivelato il suo nome. Con Doctor Strange 2, sequel dell'omonimo film annunciato lo scorso luglio, i Marvel Studios hanno deciso di introdurre nuove storie, come conferma Kevin Feige che ha accennato a un nuovo personaggio che gli studios hanno sempre voluto usare. In occasione della sua ...

