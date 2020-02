Chi è Fasma, il rapper in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tra i finalisti del Festival di Sanremo nelle Nuove Proposte c'è Fasma, il cui vero nome è Tiberio Fazioli. rapper romano di 23 anni, già apprezzato nel mondo della musica e vincitore di un disco d'oro. Nel 2019 decide di partecipare alle selezioni di Sanremo Giovani e conquista un posto per esibirsi sul palco, dove porterà il brano "Per sentirmi vivo", una ballata dal sapore rock. fanpage

