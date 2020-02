Cagliari, ragazzo filippino insultato sul bus: “Trasmetti il coronavirus” (Di venerdì 7 febbraio 2020) È successo a Cagliari, un ragazzo filippino è stato insultato e picchiato mentre si trovava a bordo di un bus. Il motivo? “Sei cinese e trasmetti il coronavirus”. Il ragazzo filippino ha 31 anni e lavora come cameriere a Cagliari in un ristorante. Si trovava a bordo di un autobus e stava tornando a casa. Alcuni ragazzi quando l’hanno notato hanno iniziato ad insultarlo e poi l’hanno accusato di essere “un cinese che porta il coronavirus in Italia”, infine l’hanno picchiato selvaggiamente. Il 31 enne è stato scambiato per un cittadino cinese, questo purtroppo è l’ennesimo episodio di razzismo legato al coronavirus, il virus che sta facendo preoccupare la popolazione mondiale. Questo triste episodio è avvenuto la notte scorsa intorno alle 3.45 in Sardegna su un ... bigodino

