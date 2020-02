Bologna, Palacio: «Vittoria meritata. Fiducia in Mihajlovic» (Di sabato 8 febbraio 2020) L’attaccante del Bologna Palacio ha commentato la Vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Roma di Fonseca Rodrigo Palacio ha parlato al termine della sfida contro la Roma, vinta per 3-2: «Abbiamo giocato una grande partita con sacrificio e umiltà, meritando la Vittoria. C’è Fiducia nel mister, ci alleniamo tutta la settimana per esprimere un bel calcio». «Obiettivi? Pensiamo partita dopo partita, giocando così potremo arrivare nella parte sinistra della classifica a fine stagione. Ritiro? Mi diverto», ha concluso l’attaccante del Bologna ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

