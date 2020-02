Alessandro Gassmann esulta per la vittoria di Leo a Sanremo 2020: “Daje Pippo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alessandro Gassmann esulta emozionato per la vittoria del figlio Leo Gassmann a Sanremo 2020 nel circuito delle Nuove Proposte. Su Twitter l'attore si scioglie in un urlo liberatorio: "Daje Pippo". Leo ha vinto contro Tecla Insolia con il 52.5% dei voti. Aveva già partecipato a X Factor prima di essere ammesso a Sanremo. fanpage

