Adebayor riparte dal Paraguay: l’ex di Real Madrid e City giocherà con l’Olimpia Asuncion (Di venerdì 7 febbraio 2020) Emmanuel Adebayor sta per firmare con l'Olimpia Asuncion. L'attaccante, che in carriera ha vestito le maglie, anche, di Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham, che nelle ultime stagioni ha giocato in Turchia, vivrà una nuova esperienza in Paraguay e tornerà a giocare al fianco di Roque Santa Cruz. fanpage

