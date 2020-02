Treno deragliato Lodi, Fontana: poteva essere una tragedia più grave (Di giovedì 6 febbraio 2020) “poteva essere una tragedia ancora peggiore ma non doveva accadere”. E’ quanto affermato da Attilio Fontana dopo l’incidente ferroviario avvenuto all'altezza di Casal Pusterlengo, vicino Lodi e costato la vita ai due macchinisti del convoglio. Il presidente della regione Lombardia ha confermato che sulla linea dove è deragliato il Frecciarossa c'erano in corso dei lavori ma non è certo che ci sia un collegamento diretto con l’accaduto. Fontana, arrivato sul luogo dell’incidente ha espresso le condoglianze alle vittime e ha auspicato maggiori controlli su tutta la linea ferroviaria. "Noi sul tema della sicurezza ogni giorno chiediamo massima attenzione e abbiamo concordato con RFI una serie di interventi mirati a garantire l'ammodernamento della rete. Da oggi-ha ribadito Fontana- la nostra richiesta diventerà ancora più forte". tg24.sky

