Tiziano Ferro in Amici Per Errore a Sanremo 2020, il nuovo singolo in anteprima live (video) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tiziano Ferro canta Amici Per Errore in anteprima live al Festival di Sanremo 2020, nella terza serata di giovedì 6 febbraio. Il nuovo singolo di Tiziano Ferro è stato scritto dallo stesso artista con Massimiliano Pelan e Francesco Gramegna; fa parte del nuovo disco Accetto Miracoli, rilasciato a fine novembre. Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 14 febbraio, mentre il video che lo accompagna sarà disponibile già dalle ore 15.00 di giovedì 13 febbraio sul canale YouTube ufficiale di Tiziano Ferro. Amici Per Errore è il quarto estratto dall’album Accetto Miracoli, certificato disco di platino in pochi mesi. Segue i singoli precedenti Buona (Cattiva) Sorte, Accetto Miracoli e In Mezzo A Questo Inverno. Amici Per Errore sarà disponibile in radio nel giorno di San Valentino ma è già disponibile in digital download e in streaming, con il ... optimaitalia

