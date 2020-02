Secondo La Scienza, il Silenzio è di Essenziale Importanza per Ognuno di Noi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Silenzio è un momento molto importante nella giornata ed Ognuno di noi dovrebbe ritagliarsi un piccolo spazio per dedicarlo interamente a questa pratica. Questa condizione aiuta a scaricare lo stress ed a recuperare le energie, vitali per riprendere ogni attività, lo conferma anche la Scienza, per cui è un dato attendibile. Studi dimostrano che il rumore, è molto dannoso per la salute umana, alterano il sistema nervoso, il livello di stress e tende ad appesantire mente e corpo, mentre il Silenzio distende completamente la tensione rendendoci più sereni e rilassati. L‘Organizzazione Mondiale per la Salute ha riscontrato che un numero ingente di persone soffriva di problemi all’udito, dovuti proprio al troppo rumore a cui si è soggetti quotidianamente. Studi hanno dimostrato che questo tipo di condizione provoca anche molte morti premature, per cui il rumore talvolta ... youreduaction

