Sconnessi, il film: trama, cast e streaming (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sconnessi, il film: trama, cast e streaming Sconnessi è un film del 2018 diretto da Christian Marazziti e che vede tra i protagonisti Fabrizio Bentivoglio e Ricky Memphis. Il film è una commedia portata nelle sale da Vision Distribution e viene proposto in prima tv su Canale 5 giovedì 6 febbraio 2020. Di seguito, vediamo qual è la trama, il cast e lo streaming del film. Sconnessi, la trama del film Una famiglia allargata si ritrova imprigionata in un isolato chalet di montagna, senza connessione né modo di parlare con altri se non i propri familiari. L’unico a non risentire di quella sciagura è Ettore, il capofamiglia, un noto scrittore nonché guru dell’analogico, nemico numero uno dell’Internet. Del resto, è stato proprio Ettore a organizzare la trappola per i suoi familiari in quel posto dimenticato dal mondo, in occasione del suo compleanno. Il suo intento è quello ... tpi

zazoomnews : Sconnessi: trama cast e anticipazioni del film stasera in tv - #Sconnessi: #trama #anticipazioni - zazoomblog : Sconnessi: trama cast e anticipazioni del film stasera in tv - #Sconnessi: #trama #anticipazioni - zazoomblog : Stasera in tv film – Sconnessi: cast trailer e trama del film oggi 6 febbraio - #Stasera #Sconnessi: #trailer… -