Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: Giuliano Razzoli vuole essere protagonista a Chamonix (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lo slalom maschile azzurro sta vivendo un momento positivo e di crescente fiducia. I piazzamenti di Simon Maurberger ed Alex Vinatzer nell’ultima gara di Schladming (quinto e sesto) hanno confermato questo trend. In precedenza era arrivato anche un bel settimo posto di Giuliano Razzoli in quel di Kitzbuehel, dove ha centrato il suo miglior risultato della stagione con il settimo posto finale. Il veterano azzurro, però, non ha terminato la prima manche nella Night Race di Schladming, dimostrando di non aver ancora trovato quella continuità sempre cercata nelle ultime stagione. Questo è stato certamente un problema per Razzoli, che ha ottenuto qualche piccolo exploit, ma rimasti appunto dei piazzamenti troppo isolati nel corso di un anno. Adesso arriva lo slalom di Chamonix ed il campione olimpico di Vancouver cerca l’ennesimo rilancio della sua carriera. L’obiettivo è ... oasport

