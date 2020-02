Sanremo 2020, prima classifica provvisoria (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesco Gabbani (Immagine RaiPlay) Il Festival di Sanremo 2020 sforna la prima classifica provvisoria dei ventiquattro Big in gara. Ora la competizione inizia a farsi sentire davvero. La graduatoria congiunta è il risultato dall’integrazione tra i voti espressi dalla Giuria Demoscopica nella serata d’esordio di ieri (per una tranche di dodici Campioni) e in quella odierna (per altrettanti dodici). La classifica qui riportata farà media con quelle dei prossimi giorni. Sanremo 2020, prima classifica provvisoria Francesco Gabbani Le Vibrazioni Piero Pelù Pinguini Tattici Nucleari Elodie Diodato Irene Grandi Tosca Michele Zarrillo Levante Marco Masini Alberto Urso Giordana Angi Raphael Gualazzi Anastasio Paolo Iannacci Achille Lauro Enrico Nigiotti Rita Pavone Riki Elettra Lamborghini Eden Bugo e Morgan Junior Cally – No Grazie GIURIA DEMOSCOPICA La classifica ... davidemaggio

