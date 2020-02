Sanremo 2020: la classifica ufficiale della seconda serata – 24 cantati in gara (Di giovedì 6 febbraio 2020) ore 01.40 la seconda serata di Sanremo volge al termine e Amadeus dà la classifica ufficiale dei 24 cantanti in gara: 24. Junior Cally 23. Bugo e Morgan 22. Rancore 21. Elettra Lamborghini 20. Riki 19. Rita Pavone 18. Nigiotti 17. Achille Lauro 16. Paolo iannacci 15. Anastasio 14. Raphael Gualazzi 13. Giordana Angi 12. Alberto Urso 11. Marco Masini 10. Levante 9. Zarrillo 8. Tosca 7. Irene Grandi 6. Diodato 5. Elodie 4. Pinguini tattici nucleari 3. Piero Pelù 2. Le vibrazioni 1. Gabbani L'articolo Sanremo 2020: la classifica ufficiale della seconda serata – 24 cantati in gara proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -